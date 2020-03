At-Home Learning (en español)

To read in English, click here.

A partir del lunes 16 de marzo, muchas escuelas del sur de California estarán cerradas debido al brote de coronavirus (COVID-19), causando que miles de estudiantes no tengan acceso a formación educativa.

Como parte de la misión de los medios públicos de comunicación, de asegurar que todos los niños, sin importar sus aptitudes, tengan acceso continuo a recursos educativos gratuitos en casa, PBS SoCal | KCET, en asociación con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) y en colaboración con las estaciones del sistema público de transmisión (PBS) de California, han preparado una programación de transmisión y recursos digitales relacionados que se ajustan al plan de estudios del estado de California, para proporcionar aprendizaje en casa.

A partir del lunes 16 de marzo, los estudiantes desde Preescolar hasta el 12º grado tendrán la oportunidad de acceder la programación gratuita y educativa de PBS durante el día, designada para cada grado académico a través de los siguientes canales:

Preescolar – 2º grado en PBS SoCal

3 er –12º grado en KLCS

–12º grado en 9º – 12º grado en KCET

KLCS también ofrecerá un horario continuo 24/7 de emisiones de programación educativa.

La programación de emisiones para estudiantes de primaria incluiría programas educativos de confianza tales como Peg + Cat, Martha Speaks y Sesame Street. La programación de secundaria y preparatoria incluiría programas tales como NOVA, American Masters y Shakespeare Uncovered.

Además de la programación, todos los estudiantes y educadores de California tendrán acceso a una biblioteca en línea de recursos educativos gratuitos de PBS LearningMedia dirigida en asociación con KQED San Francisco, incluyendo videos, planes de lecciones relacionadas, sesiones formativas dirigidas y recursos de ayuda autoguiados para maestros, que acompañan a los confiables programas de PBS y están alineados con los estándares educativos actuales. Las emisiones planificadas y los materiales digitales proporcionados por las estaciones PBS de California son uno de los componentes de la experiencia de aprendizaje en casa.

El LAUSD también preparará paquetes para llevar a casa con materiales de lectura, tareas y más. Para más información sobre cierres de escuelas del LAUSD y los recursos disponibles, por favor visite LAUSD. Por favor, consulte a su distrito escolar local sobre recursos adicionales que ellos podrían ofrecer.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la colaboración entre el LAUSD y PBS SoCal/ KCET?

En caso de que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) se vea obligado a anunciar cierres escolares debido al brote de coronavirus (COVID-19), creemos que las contribuciones de PBS SoCal y KCET pueden tener un impacto positivo para continuar con el aprendizaje de nuestros estudiantes. Como la principal organización PBS del Sur de California, buscamos mantener bien informado al segundo distrito escolar más grande del país y dar a nuestros estudiantes recursos educativos por medio de transmisiones televisivas y con recursos complementarios en línea.

La salud tanto de los estudiantes como del personal es de máxima importancia y queremos asegurarnos de estar tomando todas las precauciones posibles para mantener segura a nuestra comunidad del Sur de California.

¿A quién sirve esta iniciativa?

Este plan proactivo que hemos desarrollado junto con el LAUSD servirá a más de 700,000 estudiantes, sin importar sus aptitudes y sus habilidades, para tener acceso a recursos educativos gratuitos en casa, tanto al aire como en línea.

¿Cómo podrán acceder a este recurso todos los estudiantes?

La iniciativa implicará que PBS SoCal, KLCS y KCET transmitan contenido dirigido específicamente a niños desde Preescolar hasta el 12º grado.

⦁ PBS SoCal (programación diurna desde las 5 a.m. hasta las 5 p.m. Desde Preescolar hasta el 2º grado)

⦁ KLCS-TV (programación diurna que resaltaría contenido desde el 3 er grado hasta el 12º grado, de 6 a.m. a 6 p.m., con programas educativos adicionales por las noches)

⦁ KCET (programación diurna: 9º grado hasta 12º grado)

⦁ Programación educativa adicional en los canales digitales de PBS SoCal y KLCS

Los maestros del LAUSD actualmente están en capacitación sobre el uso de PBS LearningMedia, un recurso nacional que ofrece contenido adicional para respaldar las tareas educativas.

Los materiales PBS LearningMedia serán ofrecidos junto con el contenido al aire y también estarán disponibles en línea.