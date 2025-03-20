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ANTIQUES ROADSHOW Season 29 Trailer
Preview0:30
Appraisal: 1961 JFK Santa Claus Letter
Video1:36
Appraisal: 1900 Oscar Berninghaus Watercolor
Video2:43
Appraisal: John Juzek Violin, ca. 1950
Video2:46
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Antiques Roadshow
Preview: Denver Botanic Chatfield Farms, Hour 3
Look out for Denver Botanic Chatfield Farms, Hour 3, airing Monday at 8/7C!
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53:56
Visit all five cities from ROADSHOW’s celebratory Season 30 for never-before-seen finds!
52:29
ROADSHOW discoveries reflect 250 years of American art, artifacts, crafts & collectibles.
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52:26
Catch a crop of ROADSHOW discoveries at scenic Grant’s Farm in St. Louis, Missouri. One thrift store
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52:24
ANTIQUES ROADSHOW harvests hidden treasures at historic Grant’s Farm in St. Louis, Missouri. One fin
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52:23
Meet us in St. Louis as ROADSHOW discovers memorable Missouri treasures at Grant’s Farm!
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52:25
ROADSHOW found treasures in a castle during a stop in Charlevoix, Michigan.
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52:24
See Michigan marvels unveiled during ROADSHOW’s stop at Castle Farms in Charlevoix!
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52:24
ROADSHOW visits charming Charlevoix, MI in search of hidden treasures and their stories.
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52:26
Treasures abound in Midcoast Maine during ROADSHOW’s first-time stop in Boothbay!
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52:24
Surprising treasures are in bloom during ROADSHOW’s fruitful journey in Boothbay, Maine.
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52:24
See a bounty of Boothbay booty from ROADSHOW’s first-ever visit to the state of Maine.
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52:26
Travel with ROADSHOW to historic Savannah and learn about intriguing Georgia discoveries.